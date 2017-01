A boa época de Orlando Sá ao serviço do Standard Liège tem despertado a cobiça de vários clubes, nomeadamente em Itália. Apesar do clube belga se mostrar intransigente quanto à venda do internacional português, o Chievo Verona, 12.º classificado da Serie A, sabe, está determinado em garantir os serviços do avançado e já iniciou contactos com o objetivo de conhecer as exigências de um eventual negócio.Contratado aos israelitas do Maccabi Telaviv no passado verão, Orlando Sá tem sido a grande figura da equipa e os 11 golos em 17 jogos no campeonato - mais três que o companheiro Belfodil, que continua nos planos do Everton - fazem do ponta-de-lança o melhor marcador do Standard Liège e o jogador com melhor percentagem de aproveitamento na Bélgica, com uma média de 0,69 golos por jogo. Ao todo, Orlando Sá já festejou por 14 vezes esta temporada, um rendimento que leva os responsáveis do clube belga a não abdicar do avançado, que só admitem negociar por um valor acima dos cinco milhões de euros.Além do Chievo Verona, também o Legia Varsóvia - clube que já representou entre 2013 e 2015 -, o Trabzonspor e o Dínamo Zagreb, orientado por Ivaylo Petev, búlgaro que treinou Orlando Sá nos cipriotas do AEL Limassol, já manifestaram interesse no avançado de 28 anos.