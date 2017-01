Joaquín Caparrós já não é treinador do Osasuna, informou esta quinta-feira o Osasuna. O técnico, que chegou ao clube no passado mês de novembro, tendo na altura assinado contrato até 2018, não resistiu aos maus resultados da equipa, que ocupa a última posição da liga espanhola, com apenas sete pontos somados.O Osasuna informa ainda no seu site que será o diretor desportivo Petar Vasiljevic quem comandará a equipa até final da presente temporada. O clube marcou para a tarde desta quinta-feira (16 horas) uma conferência de imprensa.Recorde-se que Caparrós é já o segundo treinador despedido esta época pelo Osasuna, que começou a temporada com Enrique Monreal a orientar a equipa.

Autor: Marta Correia Azevedo