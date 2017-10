Na China desde o final do ano passado, o brasileiro Oscar admite esperar num futuro próximo regressar à Premier League, mostrando assim estar, de certa forma, algo 'farto' do futebol daquele país asiático. Ora, então, por que decidiu o criativo, de 26 anos, decidiu mudar-se há um ano? A resposta, dada ao site Premier League Brasil, é suportada em duas razões principais."Pela proposta que tive e pela situação que estava a acontecer comigo no clube. Por ter começado a temporada como titular e, depois de oito jogos nessa condição, ter feito um mau jogo na Taça da Liga, ter saído da equipa e nunca mais ter entrado. Depois ele [Antonio Conte] mudou o modo de jogar da equipa, passou a um 3-4-3 e não joguei mais. Não tinha uma posição para jogar, porque sou um médio mais ofensivo e, então, mudou muito. Por isso resolvi sair também, mas saí de portas abertas", garantiu o criativo que atua na equipa de André Villas-Boas... pelo menos por agora. É que para o futuro o brasileiro admite ter um desejo: voltar à Premier League."Sou novo ainda, estou com 26 anos. Quem sabe daqui a dois ou três possa voltar à Premier League…. Ficaria muito feliz. E de preferência para o Chelsea, que me abriu as portas para voltar!, admitiu o brasileiro, que a finalizar deixou o seu palpite quanto à luta pelo título na Premier: "Acho que Manchester United, Manchester City e o Chelsea vão lutar até o final".

Autor: Fábio Lima