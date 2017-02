Com Pepe em final de contrato e sem renovação à vista - o veterano central, de 33 anos, deverá rumar à China -, o Real Madrid tem no argentino Nicolás Otamendi o defesa desejado para render o internacional português, que chegou aos merengues em 2007 vindo do FC Porto.Segundo o canal argentino TyC Sports, Otamendi poderá trocar o Manchester City pelo clube espanhol, regressando assim a um campeonato que bem conhece pois jogou uma época pelo Valencia - depois de deixar o FC Porto - antes de assinar pelos citizens no verão de 2015.