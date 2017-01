Continuar a ler

Maurizio Zamparini já operou 50 mudanças de treinadores em 29 anos como dirigente desportivo (também foi presidente do Veneza). Eugenio Corini foi apresentado a 1 de dezembro de 2016, substituindo Roberto De Zerbi, que tinha assumido a equipa três meses antes, depois de render Davide Ballardini, demitido após as duas primeiras jornadas da liga italiana de futebol.Maurizio Zamparini já operou 50 mudanças de treinadores em 29 anos como dirigente desportivo (também foi presidente do Veneza).

O treinador do Palermo, Eugenio Corini, anunciou esta terça-feira a sua demissão e o atual 19.º classificado da liga italiana está, assim, a caminho do quarto técnico na presente temporada.Na última época, o clube siciliano, presidido por Maurizio Zamparini, operou oito substituições no comando técnico.