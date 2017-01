O Palmeiras contratou o internacional brasileiro Felipe Melo, proveniente do Inter Milão, para as próximas três épocas, anunciou este domingo o clube de São Paulo no seu site oficial.Felipe Melo chega ao Palmeiras a custo zero, uma vez que o veterano jogador, de 33 anos, tinha rescindo o contrato que o ligava aos italianos, depois de ter participado em apenas 10 jogos pela equipa italiana nesta temporada.Além do Inter Milão, o médio, que participou no Mundial'2010 em representação do Brasil, alinhou também na Juventus e na Fiorentina, ambos também em Itália, nos turcos do Galatasaray, nos espanhóis do Almería, Santander e Maiorca, de Espanha, além de Grémio, Cruzeiro e Flamengo.

Autor: Lusa