Quando tudo parecia encaminhado para que Antero Henrique assumisse o cargo de diretor desportivo do Paris SG no final da temporada, a imprensa francesa adianta esta quinta-feira que o processo sofreu um volte-face surpreendente, que 'atira' o português para segundo plano na sucessão de Olivier Létang.Segundo o 'L'Equipe', o novo favorito dos dirigentes do PSG é Andrea Berta (atual diretor desportivo do At. Madrid), que terá 'ultrapassado' o português por causa da "reputação" que este tem. Em causa, de acordo com aquela publicação, está o envolvimento do antigo dirigente do FC Porto na Operação Fénix, na qual Antero Henrique, assim como Pinto da Costa, é um dos 54 arguidos. Uma situação que desperta dúvidas no clube liderado por Nasser Al-Khelaifi e que o terá feito mudar de opinião.O 'L'Equipe' refere, ainda assim, que o anúncio do novo diretor desportivo dos milionários da capital francesa se dará apenas depois da disputa da final da Taça de França, marcada para 27 de maio, que colocará frente a frente o Paris SG e o Angers.

Autor: Fábio Lima