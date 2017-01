Alexandre Pato chegou a acordo com o Tianjin Quanjian, da China. Segundo avança esta segunda-feira o 'GloboEsporte.com', o avançado brasileiro, de 30 anos, deixa o Villarreal para assinar contrato de três anos com o clube chinês.Alexandre Pato tinha viajado na sexta-feira para Itália, onde a equipa treinada por Fabio Canavarro está a realizar o estágio de pré-temporada, para se reunir com os responsáveis do clube chinês. Os 18 milhões de euros oferecidos pelo Tianjin Quanjian tinham convencido os responsáveis do Villarreal, e segundo as últimas informações, também já há acordo com o jogador.