Patrice Evra, 35 anos, foi quarta-feira anunciado como reforço do Marselha. O internacional francês assinou um contrato com a equipa onde alinha o português Rolando por uma temporada e meia. O lateral-esquerdo regressa a França 11 anos depois de ter deixado o Monaco, em 2006.Os interessados em garantir o ex-Juventus eram sobretudo da Premier League, com oa ter sido o clube mais próximo. Contudo, o Olympique de Marselhae apressou-se a assinar um contrato com Evra.