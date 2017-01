Continuar a ler

Para Evra seria um regresso à Premier League, competição que conhece bem das 9 temporadas passadas ao serviço dos red devils (entre 2005 e 2014).



O único entrave à conclusão do negócio poderá ser o vencimento auferido pelo gaulês: o Crystal Palace terá de negociar uma eventual redução de ordenado antes de consumar a transferência. Para Evra seria um regresso à Premier League, competição que conhece bem das 9 temporadas passadas ao serviço dos red devils (entre 2005 e 2014).O único entrave à conclusão do negócio poderá ser o vencimento auferido pelo gaulês: o Crystal Palace terá de negociar uma eventual redução de ordenado antes de consumar a transferência.

Com a chegada de Sam Allardyce ao comando técnico do Crystal Palace , no final do mês de dezembro, as mudanças começam agora a surgir. O experiente lateral esquerdo de 35 anos, Patrice Evra, é pretendido pelo ex-selecionador inglês para reforçar a defesa dos londrinos.O francês, que conta com 81 internacionalizações pela seleção, não tem sido opção na Juventus - tendo realizado apenas 6 jogos na presente temporada -, pelo que Allegri não colocará entraves a uma potencial saída do ex-Manchester United.