O defensor completa 36 anos em maio próximo e o seu vínculo à vecchia signora terminaria em junho de 2017, ou seja, no final da presente temporada.



O defesa-esquerdo da Juventus Patrice Evra está a um pequeno passo de tornar-se jogador do Marselha, adianta esta quarta-feira a 'Sky Sport Italia'. O representante do internacional gaulês encontra-se em França, em negociações com o emblema da Ligue 1 e, segundo as últimas informações, no essencial, o acordo está alcançado.Evra é esperado na quinta-feira na cidade do sul de França na quinta-feira, para submeter-se a exames médicos, uma vez que os pormenores que falta acertar estão relacionados com prémios. O contrato, com a duração de 18 meses está alcançado. O defensor francês era também alvo da cobiça de Valencia, Crystal Palace, Lyon e Manchester United.

Autor: João Lopes