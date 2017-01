Patrick Kluivert explicou esta segunda-feira, durante a cerimónia oficial de apresentação dos três reforços do PSG (Gonçalo Guedes, Julian Draxler e Giovani Lo Celso), quais os motivos que levaram a gigante francês a avançar para a contratação, por 30 milhões de euros, do extremo ex-Benfica."O Gonçalo é um jogador muito vertical, com muito bom drible, que trabalha muito pela equipa e pode jogar em três posições de avançado. Seguimos o Gonçalo há alguns meses. Estamos muito felizes por tê-lo aqui, porque é um dos jogadores mais talentosos do futebol português. O clube tem uma longa história com o futebol português e tenho a certeza que o público no Parque dos Príncipes vai gostar do seu estilo de jogo", justificou o diretor desportivo do emblema parisiense.

Autor: Lusa