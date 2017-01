O internacional iraniano Karim Ansarifard é reforço do campeão grego Olympiacos, equipa treinada pelo português Paulo Bento e que anunciou esta sexta-feira a contratação do jogador.Ansarifard, de 26 anos, 54 vezes internacional, chega ao Olympiacos proveniente do Panionios, depois de também ter jogado nos espanhóis do Osasuna e nos iranianos do Tractor, Persepolis e Saipa.De acordo com a imprensa grega, o futebolista deverá receber um salário anual na ordem dos 500 mil euros.

Autor: Lusa