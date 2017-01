Os milhões da China prometem ser os grandes protagonistas desta janela de transferências e Pepe pode ser a próxima estrela a rumar ao campeonato da moda. Em final de contrato com o Real Madrid, o internacional português de 33 anos dificilmente continuará na capital espanhola e tem no Hebei China Fortune o grande interessado na sua contratação. A formação orientada por Manuel Pellegrini – que conhece bem o defesa, pois orientou-o no Real em 2009/10 – já tinha visto o central declinar uma oferta de 10 milhões de euros por época, mas terá aumentado a proposta para 15 milhões limpos por ano, de acordo com o portal espanhol Iusport. A confirmar-se, Pepe passará a auferir mais do triplo do salário que recebe no Real: 4,5 milhões limpos por época.

Livre para negociar o futuro com qualquer clube desde o dia 1 de janeiro, o campeão europeu por clubes e seleção poderá rumar ao futebol asiático, para assinar o último grande contrato da carreira com a equipa que tem o argentino Lavezzi como principal estrela.

Com apenas 11 jogos disputados esta temporada pelos merengues, o central já não é peça fundamental para Zidane. Pepe já deu a entender por mais de uma vez que dá preferência ao Real, embora os números chineses possam ser demasiado tentadores. Multidão recebe Oscar Quem já está na China é o reforço mais caro até ao momento. O brasileiro Oscar aterrou ontem e à sua espera tinha uma multidão de fãs do Shanghai SIPG, que deseja ver rapidamente em ação o craque que custou 60 milhões de euros à equipa de André Villas-Boas.

Autor: Diogo Jesus