Pepe usou uma célebre frase de George Washington para abordar a sua situação contratual no Real Madrid: "Preservar o cumprimento do dever e ficar em silêncio é a melhor resposta às vozes alheias", escreveu o central português no Instagram. E acrescentou: "A minha consciência tem mais peso para mim do que a opinião de todo o mundo, sempre foi assim e continuará sendo."

Há meses que o futuro de Pepe no Real Madrid é motivo de notícia: o central termina contrato no final desta época e é o único jogador nesta situação no plantel. O clube apresentou uma proposta nos últimos dias de dezembro passado, reduzindo o salário e oferecendo-lhe um ano mais de ligação. Da China chega o interesse do Hebei Fortune, de Manuel Pellegrini, que lhe oferece 10 milhões de euros anuais.

Pepe, esse, não se pronunciou publicamente sobre qualquer delas. Até ontem, com a enigmática mensagem no Instagram. Através dela pode depreender-se que Pepe cumprirá o que havia dito em outubro passado: "O meu futuro serei eu a decidir." Na mesma altura deixou claro que iria dar preferência ao Real Madrid e "esperar até ao último minuto" por um sinal do clube. Bale e outros regressos Pepe é um dos jogadores que voltou a estar à disposição de Zidane em vésperas do jogo com o Celta de Vigo. A seu lado estão Marcelo e Modric e nos próximos dias deverá ser a vez de Gareth Bale. O galês voltou a pisar os relvados esta quinta-feira, mas ainda limitado a exercícios individuais, esperando-se que reintegre os trabalhos de grupo na próxima semana. Isco à espera de vez para poder renovar Para além de Pepe, também Isco espera o prolongamento do contrato que o liga ao Real Madrid, embora neste caso o vínculo só termine em junho de 2018. Segundo a imprensa espanhola, não há qualquer proposta formal do clube que também não estará interessado em deixar sair o jogador, mesmo acima dos 30 milhões de euros que custou. A vontade de Zidane é que Isco se mantenha no clube, mas os dirigentes parecem apostados em esperar, porque o tempo joga em seu favor. Isco, por seu lado, diz que gostaria de "jogar mais".

Autor: José Carlos Freitas