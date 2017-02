Os portugueses Luisinho e Bruno Gama já têm novo treinador do Deportivo Corunha . Esta segunda-feira, através do seu site oficial, o clube galego anunciou o nome de Pepe Mel como o sucessor de Gaizka Garitano no cargo, revelando que o técnico, de 53 anos chegará na terça-feira à Corunha, onde encerrará o acordo com a formação do norte de Espanha.Este será um regresso ao ativo para o treinador natural de Madrid, que está afastado dos bancos desde a temporada passada, quando comandou o Betis. Agora, no comando da equipa da Galiza, Pepe Mel terá como missão conseguir a permanência na Liga espanhola.

Autor: Fábio Lima