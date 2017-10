Pepe Mel já não é o treinador do Deportivo, sendo substituído no cargo pelo técnico da equipa B Cristóbal Parralo até final da temporada, informou esta terça-feira o clube espanhol.Pepe Mel deixa assim o comando técnico do Deportivo, sete meses depois de ter chegado à Corunha. Segundo avança o 'As', o treinador foi destituído do cargo por telefone.Atualmente o Deportivo ocupa o 16.º lugar da liga espanhola, com 8 pontos conquistados em 9 jogos (duas vitórias, duas derrotas e cinco empates).