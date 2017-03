O jovem avançado italiano Pierpaolo D'Errico, de apenas 17 anos, irá efetuar um período experimental no Manchester United , procurando convencer o gigante inglês a dar-lhe um contrato em definitivo, segundo adiantou esta terça-feira o site do jornalista italiano Gianluca Di Marzio.O jovem chega aos red devils depois de boas atuações ao serviço do Heffort Soccer Dream di Parabita, dos campeonatos regionais de juvenis italianos, tendo viajado até Inglaterra acompanhado precisamente pelo presidente do clube, Pasquale Bruno, que lhe teceu rasgados elogios. "É um ponta de lança natural. Estamos orgulhosos por trazê-lo até aqui", admitiu o dirigente.A estadia em Inglaterra ainda vai curta, mas o jovem tem já uma história para contar, pois rapidamente encontrou Zlatan Ibrahimovic e, como 'manda' a lógica, tirou uma foto ao lado do sueco.

Autor: Fábio Lima