O Pescara, que ocupa o penúltimo lugar da classificação da liga italiana, com os mesmos pontos que o Crotone, confirmou a contratação do avançado Alberto Gilardino, de 34 anos, que atuava no Empoli.O clube anunciou a integração do internacional italiano, campeão do Mundo em 2006 - que muda de clube após não ter marcado qualquer golo nas 12 partidas disputadas pelo igualmente aflito Empoli -, que já treinou esta segunda-feira com a equipa.Gilardino conta no seu historial passagens por Piacenza, Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Génova, Bolonha, Fiorentina, Palermo e Guangzhou Evergrande, este da liga chinesa.

Autor: Lusa