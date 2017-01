Continuar a ler

"Estou muito contente por ficar no clube. Levo muitos anos cá e estou feliz, todos os dias treino com um sorriso na cara", salientou Peter Crouch em declarações ao sítio oficial do 11.º classificado da Premier League.Antes de Stoke e Tottenham, o internacional inglês (soma 42 jogos pela seleção) jogou no Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Southampton e Liverpool.