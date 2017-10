Continuar a ler

Ao que tudo indica, o PSG não pretende vender Gonçalo Guedes a título definitivo e tem um plano futuro para o jogador, pois quer acompanhar o crescimento do português no Valencia: se se conseguir exibir a um bom nível na liga espanhola, demonstrará aos dirigentes dos parisienses que estará preparado para jogar numa equipa disposta a lutar pela Liga dos Campeões, sublinha o diário espanhol.



No entanto, Peter Lim está ciente de que para conseguir trazer o jogador para Valência a título definitivo, teria de desembolsar valores semelhantes aos que gastou com Enzo Pérez ou Negredo: de 30 milhões de euros para cima.



Gonçalo Guedes continua a encantar no Valencia e Peter Lim, o acionista maioritário do clube, pretende mesmo avançar para a contratação a título definitivo do internacional português, segundo informa esta segunda-feira o jornal espanhol 'Super Deporte'.Apesar de ainda só ter participado em cinco jogos, o jogador cedido pelo PSG é um dos grandes objetivos da próxima época do clube che e Lim poderia facilitar o negócio 'jogando' com o facto de ser amigo de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês, mas também de Jorge Mendes, empresário do jogador.