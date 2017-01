Continuar a ler

"Assinei este novo contrato para poder ficar cá mais cinco anos, porque é uma grande honra para mim. Estou muito feliz, porque fui recebido de braços abertos pelo clube e pelos adeptos desde o primeiro dia", declarou Coutinho no site do Liverpool, 4.º classificado da Premier League.O médio brasileiro chegou ao Liverpool em janeiro de 2013, vindo do Inter de Milão, e marcou 34 golos em 163 jogos, tornando-se uma peça chave da equipa comandada pelo treinador alemão Jurgen Klopp.Segundo informa a BBC, o contrato do jogador brasileiro, pelo qual poderá receber cerca de 175 mil euros por semana, entra em vigor a 1 de julho e, aparentemente, não inclui cláusula de rescisão.