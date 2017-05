Vicecampeão da Premier League, e pela primeira vez em muitos anos à frente do Arsenal na tabela final do campeonato, o Tottenham é uma das equipas da moda na Europa. Um estatuto que torna os seus jogadores em alvos apetecíveis para os gigantes, assim como o próprio treinador Mauricio Pochettino, que tem sido apontado a outros emblemas. Ainda assim, o argentino é claro: o seu futuro passa pelos spurs, clube com o qual tem contrato até final da época 2020/21."Há muita especulação, mas estou comprometido com o clube. Não há razão para sair. Estarei aqui para a pré-temporada. Não há qualquer cláusula de rescisão no meu contrato e vou ficar aqui para a próxima época", assegurou o técnico, que aproveita para enviar um 'recado' ao Barcelona, equipa que chegou a ser apontada como estando interessada nos seus serviços: "Sou adepto do Espanyol, por isso não preciso dizer muito mais...".

Autor: Fábio Lima