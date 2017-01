O médio Filipe Gonçalves, de 32 anos, rescindiu contrato com o Slask Wroclaw, da Polónia, clube que representava desde o início da presente temporada e ao serviço do qual marcou dois golos em 18 jogos.Tudo indica que o futuro do jogador passará pelo futebol português. Em cima da mesa estão algumas propostas de clubes primodivisionários e Filipe Gonçalves deve mesmo voltar a Portugal ainda neste mercado de inverno.O experiente jogador já passou pelo Sp. Braga, Leixões, V. Setúbal, P. Ferreira, Trofense, Moreirense e Estoril.

Autor: Bruno Freitas