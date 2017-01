Continuar a ler "Vem perder muito dinheiro, mas preferiu defender as cores do Las Palmas. Necessitamos que esteja o maior número possível de adeptos na sua apresentação", insistiu Ángel Ramírez, não fechando totalmente a porta a outros reforços neste mercado de inverno, embora essa não seja uma necessidade.



"Não podemos ultrapassar o orçamento que temos. No fundo, o nosso objetivo era trazer Jesé e foi possível. Temos a possibilidade de trazer mais algum jogador, mas o treinador não quer alargar mais o plantel. Pode sair algum jogador. Se sair não há problema. tentamos fazer uma equipa o mais competitiva possível. Há muitos anos que não tínhamos um grupo de nível", concluiu o presidente do Las Palmas. "Vem perder muito dinheiro, mas preferiu defender as cores do Las Palmas. Necessitamos que esteja o maior número possível de adeptos na sua apresentação", insistiu Ángel Ramírez, não fechando totalmente a porta a outros reforços neste mercado de inverno, embora essa não seja uma necessidade."Não podemos ultrapassar o orçamento que temos. No fundo, o nosso objetivo era trazer Jesé e foi possível. Temos a possibilidade de trazer mais algum jogador, mas o treinador não quer alargar mais o plantel. Pode sair algum jogador. Se sair não há problema. tentamos fazer uma equipa o mais competitiva possível. Há muitos anos que não tínhamos um grupo de nível", concluiu o presidente do Las Palmas. "A operação Jesé está praticamente terminada. Há acordo total. A intenção é apresentá-lo amanha [terça-feira] à tarde no Estádio Gran Canaria perante todos os adepto", declarou o líder do emblema insular, sensibilizado com o facto do dianteiro ficar finaceiramente muito prejudicado com esta mudança de rumo na sua carreira.

O presidente do Las Palmas confirmou esta segunda-feira, em declarações à rádio do clube na internet, ter alacançado um "acordo total" com o Paris Saint-Germain, para incorporar nas suas fileiras o avançado Jesé Rodríguez. Miguel Ángel Ramírez deixa transparecer que esta não foi uma negociação fácil, ao convocar todos os adeptos do clube canário para a apresentação, na terça-feira, do filho da terra.

Autor: João Lopes