Esta temporada, André Gomes contabiliza apenas 300 minutos ao serviço do Barcelona, no total de 9 jogos (entre liga espanhola, Taça do Rei, Champions e Supertaça de Espanha). Aliás, o médio português esta época só por duas vezes foi titular na equipa de Valverde, na liga frente ao Atlético Madrid, a 14 deste mês, e na Taça do Rei frente ao Murcia na terça-feira.