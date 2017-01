O Paris Saint-Germain (PSG) estará a pressionar Alexis Sánchez de forma a fazer com que o chileno continue a recusar assinar a renovação com o Arsenal até ao verão, altura em que o clube francês tenciona contratar o avançado, revela o jornal 'Daily Mirror'.A notícia dá conta que este processo está a ser conduzido por Patrick Kluivert, diretor de futebol do PSG, que é um grande admirador do internacional chileno e confia que poderá assegurar a transferência por um valor reduzido no final da temporada.Alexis Sánchez, 28 anos, está ligado contratualmente ao Arsenal até junho de 2018 e tem um valor de mercado próximo dos 50 milhões de euros, acima da verba que o londrinos pagaram ao Barcelona pela sua contratação em 2014 (42,5 milhões de euros).