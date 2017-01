Continuar a ler

Pulisic é, aliás, o mais novo jogador do Dortmund na Liga dos Campeões e o mais jovem marcador de um golo na qualificação para o Mundial, pelos Estados Unidos, contando três golos em 11 internacionalizações."Estamos muito felizes por assegurar o compromisso de longo prazo de um jogador extraordinariamente talentoso", disse o diretor desportivo, Michael Zorc, em declarações ao sítio oficial do clube alemão na Internet.O futebolista admitiu ter "ainda muito a aprender", mas que é no Dortmund, no qual é colega do português Raphael Guerreiro, que encontra "as melhores condições para o fazer"."Tenho a hipótese de jogar para 80 mil pessoas. Temos os melhores adeptos do mundo. Não há melhor que isto", rematou o avançado do adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões.