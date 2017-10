Continuar a ler

"Foi uma decisão difícil, mas a minha mulher e a minha filha disseram que eu devia aceitar este convite. Até o meu cão ladrou duas vezes, o que significa que eu tinha mesmo de voltar", confidenciou.Sobre o Bayern Munique, o treinador alemão reconheceu que "não esquece a quem deve a carreira", tendo aceitado suceder ao italiano Carlo Ancelotti como prova de reconhecimento e amizade para com o clube."Se não tivesse treinado o Bayern em 1987, depois não teria tido a oportunidade de ir para o Athletic Bilbao e para o Tenerife. E dali não teria passado para o Real Madrid", acrescentou.Sobre a situação atual do clube, o treinador assegurou que sabe o que fazer para retirar o clube deste ciclo "difícil" e fazê-lo "voltar ao caminho do êxito", no qual sempre "existiu uma clara hierarquia" que "é importante definir", de modo "a devolver a confiança aos jogadores"."Se observar os últimos anos vejo que existiu uma hierarquia. Houve jogadores como Lahm, Schweinsteiger, Xabi Alonso. Agora sobram Joerome Boateng, Thomas Muller, Arjen Robben e Franck Ribery. Eram eles que muitas vezes resolviam os problemas antes que o treinador tivesse de intervir", disse.Questionado pela imprensa sobre as alegadas dificuldades de adaptação ao Bayern por parte do colombiano James Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, o técnico salientou que "o futebol alemão é muito diferente do sul-americano", sendo "uma situação difícil para um jogador jovem"."Ele tem de saber que conta com o meu apoio e com a minha ajuda, porque gosto de jogadores trabalhadores e com talento. E penso que ele tem muito talento", afirmou.Jupp Heynckes foi treinador do Benfica em duas temporadas, 1999/2000 e 2000/01, tendo alcançando um terceiro lugar no campeonato na primeira época, e sido despedido no ano seguinte, ao fim de cinco jogos com apenas duas vitórias registadas.O técnico alemão, que se tinha retirado após deixar o Bayern Munique, em 2013, soma conquistas ao serviço de três clubes, em especial no emblema bávaro, ao serviço do qual conquistou uma Liga dos Campeões (2012/13), três campeonatos (1988/89, 1989/90 e 2012/13), três Supertaças (1987, 1989, 2012) e uma Taça da Alemanha (2012/13).No Real Madrid ergueu uma Liga dos Campeões e uma Supertaça de Espanha (1997/98) e no Schalke 04 duas Taças Intertoto (2003 e 2004).