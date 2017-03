Um clube que nunca vou esquecer até sempre Besiktas Uma publicação compartilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) em Mar 6, 2017 às 2:08 PST

Ainda não há qualquer confirmação oficial, nem mesmo notícias concretas vindas da Turquia a dar conta desse cenário, mas Ricardo Quaresma deu esta madrugada a entender, na rede social Instagram, que a sua passagem pelo Besiktas pode ter chegado ao final. "Um clube que nunca vou esquecer. Até sempre Besiktas", escreveu o extremo português, numa publicação na qual anexou uma montagem onde surge uma foto sua e uma águia, símbolo do clube de Istambul.Quaresma, que renovou com o Besiktas há cerca de um mês - até 2020 -, foi notícia no fim de semana por ter reagido mal à decisão de Senol Günes em substitui-lo , naquele que foi o segundo desentendimento entre ambos no passado recente. Agora, ao que tudo indica, terá sido mesmo a gota de água...

Autor: Fábio Lima