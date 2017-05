Mas o Tianjin Quanjian está longe de ser o único interessado em contratar o gabonês do Borussia Dortmund, apesar de esta ser a proposta mais astronómica. Rumores na imprensa internacional dão conta também do interesse de Manchester United, orientado por José Mourinho, assim como do Paris Saint-Germain, em garantir a transferência do melhor marcador do Borussia Dortmund na presente temporada, somando 37 golos em 44 jogos. AC Milan, Manchester City e Real Madrid são outros dos 'tubarões' europeus de olho em Aubameyang. Irá o Borussia Dortmund conseguir segurar o avançado gabonês?