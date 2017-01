Continuar a ler

No centro de toda a confusão instalada está o interesse em Tom Cairney, médio do Fulham. O jogador custará à volta de 23 milhões de euros, valor considerado muito alto por Benítez. "Nenhum jogador pode ser contratado sem que eu o aprove. Nem sempre conseguimos o que desejamos. É especialmente difícil em janeiro", referiu em declarações ao 'The Chronicle'.



Esta divergência entre presidente e treinador pode acabar de forma menos favorável para o ex-técnico do Real Madrid, que não pensa em mudar a sua forma de contratar e não parece recetivo a aceitar as imposições da direção. No centro de toda a confusão instalada está o interesse em Tom Cairney, médio do Fulham. O jogador custará à volta de 23 milhões de euros, valor considerado muito alto por Benítez. "Nenhum jogador pode ser contratado sem que eu o aprove. Nem sempre conseguimos o que desejamos. É especialmente difícil em janeiro", referiu em declarações ao 'The Chronicle'.Esta divergência entre presidente e treinador pode acabar de forma menos favorável para o ex-técnico do Real Madrid, que não pensa em mudar a sua forma de contratar e não parece recetivo a aceitar as imposições da direção.

Nem só de resultados desportivos vive o bom ambiente no futebol. Rafa Benítez, que tem feito um excelente percurso na 2.ª liga inglesa, liderando-a, não tem vida fácil em St.James Park. O desacordo com a política de contratações do clube está na origem da colisão entre o técnico e a direção dos magpies, segundo escreve o 'AS'.O treinador espanhol, que aceitou continuar em Newcastle mesmo depois da despromoção, tem estado em rota de colisão com a direção do clube. A principal 'queixa' é de que os alvos de transferência não são transmitidos ao dono do clube, sendo filtrados pelo diretor desportivo.