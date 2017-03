Continuar a ler

Após recuperar de uma grave lesão, Rüdiger voltou a conseguir afirmar-se esta temporada no onze de Luciano Spalletti, treinador que aposta numa defesa a três, com o alemão a alinhar ao lado de Federico Fazio e Kostantinos Manolas - ou Juan Jesus.



Rüdiger assinou contrato com a Roma até 2020 e tem um valor de mercado de 15 milhões de euros. Aos 24 anos, soma 10 internacionalizações pela seleção principal alemã.



vai avançar com uma proposta robusta para a contratação de Antonio Rüdiger no final da temporada, segundo o 'Daily Mirror', dando conta que o defesa-central danão deverá custar menos de 30 milhões de libras (34,6 milhões de euros, ao câmbio atual).Com vários jogadores em final de contrato e interessado em reformular a linha defensiva, Pep Guardiola aposta forte no internacional alemão que foi contratado pela Roma ao Estugarda no verão de 2015 - primeiro por empréstimo e em definitivo um ano depois, por um total de 13 milhões de euros.

Autor: António Espanhol