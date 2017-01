Continuar a ler

M'Bolhi, que não somou qualquer minuto esta temporada ao serviço do Antalyasport, juntar-se-á ao clube francês depois da participação da Argélia na Taça das Nações Africanas (CAN'2017), na qual já fez um jogo.



O guardião, formado no Marselha, já jogou em vários países, como Bulgária (CSKA Sofia e Slavia), Rússia (Krylia Sovetov), Japão (Ryukyu), Estados Unidos (Philadelphia Union), Escócia (Hearts) e Grécia (Panetolikos), antes de chegar à Turquia em 2015.

O Rennes contratou o guarda-redes internacional argelino Raïs M'Bolhi aos turcos do Antalyaspor, anunciou esta segunda-feira o 8.º classificado da Liga francesa.O jogador, de 30 anos, assinou um contrato válido até junho de 2018 com o clube dos portugueses Pedro Mendes e Afonso Figueiredo, tendo a competição pelo lugar na baliza do francês Benoit Costil e do lituano Edvinas Gertmonas.

Autor: Lusa