Com alguns dias ainda pela frente até ao fecho do mercado de transferências, Rio Ferdinand sabe bem quem gostaria de ver no Manchester United. Depois de ver os red devils terem contratado Pogba por um valor recorde na última janela de mercado (105 milhões de euros + 5 milhões por objetivos), o antigo jogador sabe que na hora de 'ir às compras', dinheiro não é problema para o clube de José Mourinho por isso, se é para comprar, que se comprem... Gareth Bale e Antoine Griezmann. Nem que se espere para o verão."O Manchester United tem dinheiro, deveria avançar por eles. São dois grandes jogadores, mas, sinceramente, não são comparáveis. Gareth podia jogar em qualquer lugar do ataque. Seria titular em qualquer lugar, da direita à esquerda ou no centro. Griezmann seria um nove, mas neste momento talvez até seja demasiado cedo - Ibrahimovic está a cumprir com golos", afirmou ao 'Squawka'.E concluiu: "Se eles ficarem disponíveis, o Manchester United devia avançar".

Autor: Sofia Lobato