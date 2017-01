Continuar a ler

"Estou a jogar ao mais alto nível e quero ir ainda mais longe", revelou o avançado holandês, há alguns dias, em declarações à Sport1.



Com 82 jogos na Bundesliga pelo Bayern Munique, o avançado holandês marcou 82 golos. Conquistou cinco campeonatos, quatro Taças da Alemanha e uma Liga dos Campeões. "Estou a jogar ao mais alto nível e quero ir ainda mais longe", revelou o avançado holandês, há alguns dias, em declarações à Sport1.Com 82 jogos na Bundesliga pelo Bayern Munique, o avançado holandês marcou 82 golos. Conquistou cinco campeonatos, quatro Taças da Alemanha e uma Liga dos Campeões.

Arjen Robben vai prolongar contrato com o Bayern Munique até 2018, avança a imprensa alemã esta segunda-feira. De acordo com o 'Bild', o contrato ainda não está assinado mas já há acordo entre as partes, estando agendada para hoje a assinatura da nova ligação.A renovação por apenas um ano prende-se com o facto de Robben, atualmente com 31 anos, estar a planear a sua carreira ano a ano, até porque tem sido bastante afetado por várias lesões.

Autor: João G. Oliveira