Em boa forma no Valencia, Rodrigo Moreno renovou esta quinta-feira contrato com os che por mais uma temporada, até 2022, vendo ainda a sua cláusula de rescisão subir dos 50 aos 120 milhões de euros, segundo comunicou o emblema valenciano através do seu site oficial.Contratado ao Benfica em 2014, Rodrigo está a viver a sua melhor temporada no Mestalla, com sete golos em onze partidas disputadas até ao momento no campeonato espanhol.

Autor: Fábio Lima