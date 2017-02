Luis Enrique parece ter os dias contados em Camp Nou. O treinador do Barcelona termina contrato no final da época e os resultados mais recentes não são os desejados pela direção culé, que espera ganhar todas as competições nas quais a equipa está inserida, pelo que a hipótese de renovação está cada vez mais afastada. Com o 4-0 sofrido em Paris , frente ao PSG, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, a eliminação parece um cenário muito provável, intensificando a procura por outros treinadores.Ronald Koeman, técnico do Everton, está no topo da lista, segundo avança o jornal inglês 'Mirror'. O antigo defesa holandês alinhou no Barça – de 1989 a 1995 – pode assim voltar a uma casa que bem conhece e onde até já foi treinador adjunto na temporada de 1998/99. Depois de passagens pelo Benfica, Valencia ou PSV, o ex-treinador do Southampton tem-se afirmado em Inglaterra, desta feita a orientar o Everton, onde chegou apenas esta temporada. O clube da cidade de Liverpool ocupa a 7.ª posição da Premier League e tem praticado um futebol muito atrativo que tem acumulado críticas positivas. A direção do Barcelona vê assim com bons olhos o ingresso de alguém que conhece a filosofia da equipa e que tem apresentado resultados.Apesar de Koeman encabeçar a lista, não é o único equacionado. Jorge Sampaoli, treinador do Sevilha, Ernesto Valverde, treinador do Athletic Bilbao, e Eusebio Sacristan, técnico da Real Sociedad, são os nomes sondados para suceder a Luis Enrique que parece ter já o destino traçado.