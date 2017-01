A carreira do ex-melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho, parece não ter fim à vista. O Coritiba, clube que atua no Brasileirão, reuniu-se com o empresário – e irmão – do jogador e parece já ter alcançado um princípio de entendimento, segundo avança o 'Lance'.A reunião de terça-feira serviu, de acordo com o jornal brasileiro, para o responsáveis do clube paranaense darem a conhecer o projeto que têm previsto para Ronaldinho. O salário seria de 87 mil euros mensais, com uma percentagem da angariação de sócios e da venda de camisolas a reverterem também para o jogador de 36 anos. Os objetivos contratuais foram traçados pelo presidente, Rogério Bacelar e Juliano Beletti, diretor de relações internacionais.