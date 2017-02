Com o mercado de transferências chinês a aproximar-se do fecho, as equipas daquele país asiático começam a jogar as derradeiras cartadas, mas há quem, mesmo assim, não se deixe seduzir pelas propostas 'loucas' que chegam do Oriente. É o caso de Wayne Rooney, que esta quinta-feira, em comunicado enviado à Associated Press, assegurou que, apesar do interesse, vai continuar a atuar no Manchester United."Apesar do interesse demonstrado por vários clubes, o qual me deixa muito grato, quero encerrar a recente especulação e dizer que vou ficar no Manchester United. Espero continuar a ajudar a equipa de forma plena a lutar pelos seus objetivos nas quatro frentes nas quais estamos envolvidos. Vivemos um período entusiasmante no clube e quero fazer parte dele", frisou o dianteiro inglês, que assim continuará a ser comandado por José Mourinho.

Autor: Fábio Lima