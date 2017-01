O avançado camaronês Samuel Eto'o, de 35 anos, foi esta quinta-feira apresentado no Amkar, sexto classificado da liga russa.Eto'o vai regressar à Rússia, onde já alinhou no Anzhi, entre 2011/12 e 2013/14, após uma temporada e meia nos turcos do Antalyaspor.Além destes três emblemas, o avançado vestiu as camisolas de Real Madrid, Leganés, Espanyol, Maiorca, FC Barcelona, Inter Milão, Chelsea, Everton e Sampdoria.