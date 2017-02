Continuar a ler

"Estou motivado e penso que posso jogar ao mais alto nível por muitas mais temporadas", salientou o defsa em declarações ao site do clube russo, salientando que está inteiramente às ordens do treinador Mircea Lucescu:



"Fico feliz por jogar, seja no centro ou na direita da defesa. Mas essa é uma questão para o treinador resolver - sinto-me bem em qualquer posição." "Estou motivado e penso que posso jogar ao mais alto nível por muitas mais temporadas", salientou o defsa em declarações ao site do clube russo, salientando que está inteiramente às ordens do treinador Mircea Lucescu:"Fico feliz por jogar, seja no centro ou na direita da defesa. Mas essa é uma questão para o treinador resolver - sinto-me bem em qualquer posição."

O Zenit anunciou esta quarta-feira a contratação de Branislav Ivanovic, versátil e experiente defesa que estava ao serviço do Chelsea desde 15 de janiero de 2008. O futebolista de 32 anos assinou contrato até junho de 2019, com o clube a ficar com opção de renovar por mais uma temporada.O internacional sérvio estava em final de contrato com o Chelsea e não fazia parte dos planos do treinador Antonio Conte, pelo ambas as partes optaram por seguir caminhos diferentes. Ivanovic regressa assim à liga russa, onde representou o Lokomotiv Moscovo entre 1 de janeiro de 2016 e 15 de janeiro de 2008.