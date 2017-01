Sem clube desde que deixou o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, em outubro passado, o avançado peruano Jefferson Farfán é reforço do Lokomotiv Moscovo, clube russo onde alinha o português Manuel Fernandes.O veterano atacante, de 32 anos, assinou um contrato válido até ao final da corrente temporada, tendo a equipa moscovita opção para mais um ano de ligação. Regressa, assim, à Europa, onde se destacou ao serviço do PSV Eindhoven (2004-2008) e Schalke 04 (2008-2015).Farfán já se juntou aos novos companheiros, que estão a realizar o habitual estágio de inverno em Marbella (Espanha). Face à habitual paragem no campeonato russo, a sua estreia oficial pelo Lokomotiv só poderá acontecer a 28 de fevereiro, frente ao Tosno, a contar para a Taça da Rússia. Já a liga recomeça apenas a 4 de março.