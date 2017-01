Continuar a ler Prestes a completar 36 anos de idade, o avançado, que brilhou em clubes como Real Madrid, Barcelona, Inter Milão ou Chelsea, deixa o Antalyaspor da Turquia, pelo qual atuou no último ano e meio, tendo realizado 47 encontros e marcado 26 golos.



Trata-se de um regresso de Eto'o à Liga russa, onde atuou nos anos dourados pelo Anzhi. Em 2011/12, o dianteiro trocou o Inter por um salário de 20 milhões de euros anuais, tornando-se o jogador mais bem pago do Mundo. Prestes a completar 36 anos de idade, o avançado, que brilhou em clubes como Real Madrid, Barcelona, Inter Milão ou Chelsea, deixa o Antalyaspor da Turquia, pelo qual atuou no último ano e meio, tendo realizado 47 encontros e marcado 26 golos.Trata-se de um regresso de Eto'o à Liga russa, onde atuou nos anos dourados pelo Anzhi. Em 2011/12, o dianteiro trocou o Inter por um salário de 20 milhões de euros anuais, tornando-se o jogador mais bem pago do Mundo. Não existem grandes pormenores sobre a duração do contrato ou os valores envolvidos no negócio, mas a fotografia publicada clube nas redes sociais não deixa margem para dúvidas: o camaronês vai vestir a camisola 36 da equipa treinada por Gadzhi Gadzhiev.

Samuel Eto'o vai prosseguir a sua carreira na Rússia, com as cores do Amkar, depois de ter chegado a acordo com os responsáveis do sexto classificado da Liga russa.

Autor: João Lopes