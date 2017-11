Continuar a ler

Gourcuff já tinha sido substituído interinamente por Landry Chauvin, diretor do centro de formação, e Michel Troin, observador dos adversários.



O técnico de origem tunisina sucede no cargo a Christian Gourcuff, dispensado pelo Rennes. Gourcuff já tinha sido substituído interinamente por Landry Chauvin, diretor do centro de formação, e Michel Troin, observador dos adversários. Os nomes de Christophe Galtier, ex-treinador do Saint-Étienne, e do argentino Gabriel Heinze, que orientou o Argentinos Juniors na época passada, foram os mais falados para suceder a Christian Gourcuff, que tinha assumido o comando técnico do Rennes no verão de 2016.

O Rennes oficializou a contratação do treinador Sabri Lamouchi para as próximas duas épocas, até 30 de junho de 2019, com uma cláusula de opção por mais um.Lamouchi, de 45 anos, representou a seleção francesa por 12 vezes como jogador, e clubes como o Mónaco, o Marselha, o Parma e o Inter Milão, iniciando a carreira como treinador em 2012, na seleção da Costa do Marfim

