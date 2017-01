Continuar a ler

O Sevilha tem estado a realizar uma época muito acima das expetativas, estando em 2º lugar na 1.ª liga espanhola, tendo apenas menos 1 ponto do que o Real Madrid, clube que já derrotou esta temporada. Ainda na conferência de imprensa, Sampaoli falou da hipótese de lutar pelo título, ligando-a por completo ao respeito que os jogadores ganharam durante esta temporada. "Só se fala disso em virtude do respeito que estes jogadores conquistaram. Mostra também a grande responsabilidade e temos em assumir esse papel. Chegámos a um patamar importante, oxalá seja não seja uma moda, mas uma realidade", afiançou.O Sevilha tem estado a realizar uma época muito acima das expetativas, estando em 2º lugar na 1.ª liga espanhola, tendo apenas menos 1 ponto do que o Real Madrid,esta temporada.

O treinador argentino do Sevilha, Jorge Sampaoli, referiu esta sexta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Osasuna, que não falará do suposto interesse do Barcelona."Barcelona? Seria uma falta de respeito para com o Sevilha falar de outros clubes. Estou muito feliz aqui. Tenho mais dois anos de contrato e quero cumpri-los. Não me fascina nada que não seja o Sevilha", afirmou o técnico sensação da 1.ª liga espanhola.