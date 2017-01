Cerca de seis meses depois de ter trocado o Villarreal pelo Rubin Kazan, o avançado Samu García está de volta a Espanha, agora para jogar no Leganés, por empréstimo do clube russo até final desta época.O futebolista espanhol de 26 anos, que se revelou ao serviço do Málaga, junta-se à equipa orientada por Asier Garitano, atual 16.ª classificada da Liga, depois de ter custado 5 milhões de euros aos russos.