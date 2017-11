Formado no Bayern Munique, mas longe do emblema bávaro desde 2008, o avançado Sandro Wagner pode estar muito perto de regressar a casa. Esta quinta-feira, conferência de imprensa, o seu atual treinador deu conta do pedido do dianteiro, de 29 anos, para rumar ao poderoso clube de Munique, ainda que por agora não haja nada concreto."Não há nada para anunciar para lá do interesse. Todos sabem que o Sandro tem as suas crianças a morar perto de Munique, que o Bayern é a sua equipa de formação e que ele não vai para novo... Não estou chateado com ele", assegurou o técnico Julian Nagelsmann, que com esta possível saída poderá perder o seu segundo melhor marcador na Bundesliga (tem quatro golos, menos um do que Marc Uth).Caso se confirme a contratação de Wagner, o Bayern acaba por aceder ao 'pedido' feito por Robert Lewandowski, que há algumas semanas admitira que o clube precisava de um segundo avançado.

Autor: Fábio Lima