Em final de contrato com o Santos, Lucas Lima há muito que tomou a decisão de não renovar para seguir a sua vida noutro destino e, segundo os portais brasileiros 'Lance' e 'Globoesporte', o clube paulista estará a estudar mesmo a possibilidade de dispensar já o criativo, isto quando faltam disputar dois encontros no Brasileirão.De acordo com as duas publicações, a decisão do presidente Modesto Roma deve-se principalmente à pressão que está a ser feita por adeptos e alguns elementos da direção, que não perdoam o jogador por nem ter respondido a uma proposta de renovação e, ao que parece, estar a caminho do rival Palmeiras.Lucas Lima, de 27 anos, chegou a ser apontado como alvo do FC Porto, quando vivia os seus tempos mais fulgorantes no Peixe, mas os recentes tempos não foram os mais positivos e o interesse europeu acabou por desaparecer.

Autor: Fábio Lima