"Pepe é um grande jogador. Mas insisto, não pretendemos contratar nenhum estrangeiro", assegurou.

Pepe está em final de contrato com o Real Madrid e são muitos os rumores que o ligam a uma eventual transferência para a China, mais precisamente para o Guangzhou Evergrande, clube treinado por Luiz Felipe Scolari. Mas o antigo selecionador de Portugal descarta essa possibilidade, afirmando que não vai contratar mais jogadores estrangeiros."A minha equipa tem grandes jogadores, temos quatro estrangeiros. E agora com as alterações da Federação chinesa , só se poder jogar com três estrangeiros. E os asiáticos também são considerados como tal. Assim, tenho três brasileiros, um colombiano e dois sul-coreanos. tenho seis estrangeiros e só posso jogar com três", disse Scolari em entrevista à EFE.

Autor: Marta Correia Azevedo